Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, itfaiye personeliyle iftar sofrasında buluştu

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, itfaiye teşkilatından emekli olan ile görev başında bulunan itfaiyecilerle iftar programında bir araya geldi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen programda, itfaiye personeli iftar sofrasında buluştu. Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, itfaiye teşkilatının fedakar çalışmalarına dikkat çekerek, emekli personele hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Görev başındaki itfaiye personeline de kolaylıklar dileyen Önal, Kırıkkale'nin güvenliği için özveriyle çalışan tüm ekibe desteklerinin süreceğini ifade etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KIRIKKALE