Kırıkkale\'de Çocuk Meclisi kuruluyor

Kırıkkale Belediyesi, çocukların kent yönetimine katılımını sağlamak amacıyla Çocuk Meclisi kurulması için çalışma başlattı.

Kırıkkale Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Önal başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Komisyonlardan gelen raporların okunmasıyla başlayan toplantıda, Atatürk Bulvarı'nda kazı çalışması sırasında çıkan yangının neden olduğu hasarın giderilmesi için Belediye Başkanlığına yetki verildi.

Toplantıda ayrıca belediyenin yüzde yüz iştiraki olan KırBel Kent Hizmetleri A.Ş.'nin sermaye artırımı da görüşüldü. İmar tadilat talepleri ise değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Meclis toplantısında Çocuk Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği de ele alındı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, Çocuk Meclisi'nin çocukların kent yaşamına dair görüşlerini doğrudan belediye yönetimine iletebileceği önemli bir platform olacağını belirtti.

Başkan Önal, "Çocuk Meclisi; park ve oyun alanları, okul çevresi güvenliği, kültür ve sanat faaliyetleri, iklim ve afet bilinci, dijital güvenlik ve erişilebilirlik gibi konularda çocukların önerilerini doğrudan belediyemizin ilgili birimlerine iletebilecekleri bir yapı olacak" dedi.

Meclis toplantısını Hayat Çocuk Akademisi'nden bir grup öğrenci de takip etti. Toplantının ardından öğrenciler, Başkan Ahmet Önal'a şehir ve belediye çalışmalarıyla ilgili merak ettikleri soruları yöneltti. - KIRIKKALE