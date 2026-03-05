Kırıkkale'de Çocuk Meclisi kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Çocuk Meclisi kuruluyor

Kırıkkale\'de Çocuk Meclisi kuruluyor
05.03.2026 19:37  Güncelleme: 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Belediyesi, çocukların kent yönetiminde aktif rol almasını sağlamak amacıyla Çocuk Meclisi kurulmasına yönelik çalışmalar başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, meclisin çocukların görüşlerini doğrudan iletebileceği önemli bir platform olacağını belirtti.

Kırıkkale Belediyesi, çocukların kent yönetimine katılımını sağlamak amacıyla Çocuk Meclisi kurulması için çalışma başlattı.

Kırıkkale Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Önal başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Komisyonlardan gelen raporların okunmasıyla başlayan toplantıda, Atatürk Bulvarı'nda kazı çalışması sırasında çıkan yangının neden olduğu hasarın giderilmesi için Belediye Başkanlığına yetki verildi.

Toplantıda ayrıca belediyenin yüzde yüz iştiraki olan KırBel Kent Hizmetleri A.Ş.'nin sermaye artırımı da görüşüldü. İmar tadilat talepleri ise değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Meclis toplantısında Çocuk Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği de ele alındı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, Çocuk Meclisi'nin çocukların kent yaşamına dair görüşlerini doğrudan belediye yönetimine iletebileceği önemli bir platform olacağını belirtti.

Başkan Önal, "Çocuk Meclisi; park ve oyun alanları, okul çevresi güvenliği, kültür ve sanat faaliyetleri, iklim ve afet bilinci, dijital güvenlik ve erişilebilirlik gibi konularda çocukların önerilerini doğrudan belediyemizin ilgili birimlerine iletebilecekleri bir yapı olacak" dedi.

Meclis toplantısını Hayat Çocuk Akademisi'nden bir grup öğrenci de takip etti. Toplantının ardından öğrenciler, Başkan Ahmet Önal'a şehir ve belediye çalışmalarıyla ilgili merak ettikleri soruları yöneltti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale Belediyesi, Yerel Yönetim, Kırıkkale, Çocuk, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Çocuk Meclisi kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de, Hamaney’in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı
Yaşanan acının en net hali: ’’Savaş’’ kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’ya kaybetti Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya kaybetti
Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi
’’Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık’’ diyen Sergen Yalçın’dan derbi mesajı ''Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık'' diyen Sergen Yalçın'dan derbi mesajı

20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
18:11
Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil
Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 20:38:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Çocuk Meclisi kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.