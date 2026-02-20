Başkan Önal, iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye yemekhanesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelerek ramazanın birlik ve paylaşma ayı olduğunu belirtti.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye yemekhanesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programında vatandaşlarla aynı sofrada oruç açan Başkan Önal, Ramazan'ın dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, bu mübarek ay boyunca gönül sofralarında buluşmaya devam edeceklerini ifade etti. - KIRIKKALE
