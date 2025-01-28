Kırıkkale Belediyesi\'nden Öğrencilere Ücretsiz Buz Pisti Keyfi

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Kırıkkale Belediyesi, sömestir tatilinde karnesini getiren öğrencilere ücretsiz buz pisti keyfi yaşattı.

Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi, sömestir tatilinde öğrencilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Karnelerini getiren öğrenciler, buz pistinden ücretsiz yararlanarak tatilin keyfini çıkarıyor. Aileleriyle birlikte buz pistine akın eden öğrenciler, hem eğleniyor hem de unutulmaz hatıralar biriktiriyor.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada buz pistine olan yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Başkan Önal, "Karne getiren tüm öğrencilerimize buz pateni pistimiz sömestir tatili boyunca ücretsiz. Hem aileler hem de çocuklarımızın ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Çocuklarımız kayarken tüm ekipmanları eksiksiz sağlıyoruz ve eğitmenlerimiz çocuklarımıza eşlik ediyor. Bu etkinlik hem güvenli hem de keyifli bir ortam sunuyor" ifadelerini kullandı.

Buz pistine gelen Nazlı Ürün, "15 tatilde çocuklar için farklı bir aktivite olabileceğini düşündüm. Kardeşimi alıp buraya geldim" ifadelerini kullanırken, İsa Çetin ise, "Karnemdeki notlar güzel. Belediyemizin ücretsiz sunduğu bu pistte çok eğleniyoruz" dedi. Arda Çetin adlı öğrenci de, "Burada buz pateni kaymayı ve güzel hareketler yapmayı öğrendim. Çok mutluyuz" diye konuştu. - KIRIKKALE