Kırıkkale Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Buz Pisti Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Buz Pisti Keyfi

Kırıkkale Belediyesi\'nden Öğrencilere Ücretsiz Buz Pisti Keyfi

Kırıkkale Belediyesi, sömestir tatilinde karnesini getiren öğrencilere ücretsiz buz pisti deneyimi sunarak, ailelerle birlikte eğlenceli bir ortam sağlıyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

28.01.2025 19:13  Güncelleme: 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Belediyesi, sömestir tatilinde karnesini getiren öğrencilere ücretsiz buz pisti keyfi yaşattı.

Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi, sömestir tatilinde öğrencilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Karnelerini getiren öğrenciler, buz pistinden ücretsiz yararlanarak tatilin keyfini çıkarıyor. Aileleriyle birlikte buz pistine akın eden öğrenciler, hem eğleniyor hem de unutulmaz hatıralar biriktiriyor.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada buz pistine olan yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Başkan Önal, "Karne getiren tüm öğrencilerimize buz pateni pistimiz sömestir tatili boyunca ücretsiz. Hem aileler hem de çocuklarımızın ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Çocuklarımız kayarken tüm ekipmanları eksiksiz sağlıyoruz ve eğitmenlerimiz çocuklarımıza eşlik ediyor. Bu etkinlik hem güvenli hem de keyifli bir ortam sunuyor" ifadelerini kullandı.

Buz pistine gelen Nazlı Ürün, "15 tatilde çocuklar için farklı bir aktivite olabileceğini düşündüm. Kardeşimi alıp buraya geldim" ifadelerini kullanırken, İsa Çetin ise, "Karnemdeki notlar güzel. Belediyemizin ücretsiz sunduğu bu pistte çok eğleniyoruz" dedi. Arda Çetin adlı öğrenci de, "Burada buz pateni kaymayı ve güzel hareketler yapmayı öğrendim. Çok mutluyuz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Buz Pisti Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:29:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Buz Pisti Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.