Kırıkkale Belediyesi, Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Manisa\'ya Ekspres Ekip Gönderdi

Kırıkkale Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bir ekibi ve ekskavatörü Manisa'ya sevk etti.

Türkiye genelinde farklı bölgelerde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kırıkkale Belediyesi tarafından bir ekskavatör ve bir ekip, AFAD koordinasyonunda görevlendirilmek üzere Manisa iline sevk edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelindeki yangınları yakından takip ettiklerini belirterek, ihtiyaç duyulması halinde belediyenin tüm teknik imkanlarıyla desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Önal, yangınların kısa sürede kontrol altına alınması temennisinde bulundu. - KIRIKKALE