Kırıkkale Belediyesi Orman Yangınlarıyla Mücadeleye Destek Veriyor

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Kırıkkale Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla tam donanımlı arazöz ve uzman personelini yangın bölgelerine sevk etti.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına destek olmak amacıyla tam donanımlı bir arazöz, yangın ekipmanları ve uzman personelin yangın bölgelerine gönderildiğini duyurdu. Başkan Önal, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, belediye olarak yangınla mücadeleye katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Başkan Önal, "Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Yangın bölgelerinde kullanılmak üzere, tam donanımlı bir arazöz, yangın söndürme ekipmanları ve personelimizle destek olmak için yola çıktık. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Başkan Önal, yangınlarla mücadele eden ekiplere güç ve sabır dilerken, belediye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. - KIRIKKALE