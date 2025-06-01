Kırıkkale Bilim Merkezi'nde Mezuniyet Töreni ve Çevre Farkındalığı Etkinlikleri Düzenlendi

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen mezuniyet töreni, yıl sonu sergisi ve çevre farkındalığı etkinlikleriyle geniş katılımla gerçekleştirildi.

Bilim Merkezi önünde düzenlenen programa Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Eldemir, Recep Sefer, Ayşe Özçam, Tuncay Tuncer, belediye birim müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, gençlerin bilime ilgisini artırmanın ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Öğrencilerin sevincine ortak olan Başkan Önal, mezunlara plaket ve hediyelerini takdim etti.

Bilim Merkezi yöneticisi Nermin Uslu da "Bu dönem bilim ve sanatın farklı alanlarında açtığımız kurslarımızla dolu dolu bir eğitim süreci geçirdik. Resim, müzik, satranç, hızlı okuma, fen bilimleri, kimya, İngilizce, robotik kodlama ve matematik gibi alanlarda verdiğimiz kurslarla öğrencilerimizin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik" dedi.

Toplam 9 farklı branşta eğitim gören 250 öğrenci, mezuniyet sevinci yaşarken, tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinde öğrencilerin atölyelerde hazırladığı projeler büyük ilgi gördü. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla atık malzemelerden tasarlanan ürünler ve kıyafetler, sergi ve defile ile ziyaretçilere sunuldu.