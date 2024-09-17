Kırıkkale-Çorum-Samsun Demiryolu İhalesi 2024 ve 2025'te Gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale-Çorum-Samsun Demiryolu İhalesi 2024 ve 2025'te Gerçekleştirilecek

Geniş Video İzle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum-Samsun demiryolu ihalesinin 2024 ve 2025 yıllarında yapılacağını ve inşaat çalışmalarına önümüzdeki yıl başlanacağını açıkladı.

17.09.2024 14:55  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu: "Kırıkkale-Çorum- Samsun demiryolu ihalesi 2024 ve 2025'te"

SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum-Samsun demiryolu ihalesini 2024 ve 2025 yıllarında iki bölüm halinde yaparak, inşaat çalışmalarına önümüzdeki yıl başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Samsun İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları"na katıldı. Bakanlığa bağlı genel müdürler, bürokratlar ve AK Parti'li 14 misafir milletvekilinin katılımıyla düzenlenen toplantı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Mevcut hızlı tren hatları, devam eden projeler ve yeni yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis edildik. Avrupa'da 6., dünyada da 8. yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeyiz. İnşallah biz en son Ankara ve Sivas'ı açmıştık. Şimdi biz hedefimiz yapım çalışmaları devam eden bazı yerler var. Akdeniz tarafında var. Kapıkule'ye doğru İstanbul'dan var. Ankara- İzmir arasında var. Şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demir yoluyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirmiştik. Yatırım programını almıştık. İlk etapta dış krediyle yapacağımız işlerden bir tanesidir. Kırıkkale ile Çorum arasındaki 115 kilometrelik ihalesini bu yıl mutlaka yapmış olacağız. Sonrasında da yaklaşık 185 kilometrelik Çorum-Samsun arasının ihalesi yapılacak. Onu da 2025 yılında planlıyoruz. Dolayısıyla Samsun'dan Sarp'a kadar devam edecek, sahilden geçecek olan demir yolunun da ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demiryolu ihalesini bu sene yapıp, önümüzdeki sene de yapım çalışmalarına inşallah başlıyoruz. Samsun'umuz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Yeni tramvay hattını bakanlık olarak üstlendik"

Samsun'a yapılacak yeni tramvay hattı ile diğer yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma alanında yani havayolu, demiryolu, karayolu iletişim ve denizcilik noktasında 75 milyar liranın üzerinden bir yatırım yaptığımızı söyleyebilirim. Samsun Havalimanı'yla ilgili belli ihtiyaçlar var. Bir proje yaptık. Onunla ilgili bir ödenek tahsisi noktasında bir gayretimiz var. Onu temin edebilirsek, havaalanının genişletilmesiyle ilgili bir işlem içerisinde olacağız. Dış hat uçuşlarında pandeminin neredeyse 2 katına kadar çıkmışız. İç hat uçuşlarında pandemi zamanındaki yakalamışız. Demek ki iç hat uçuşlarında biraz daha gayrete ihtiyacımız var. Demiryolunda Samsun-Kalın hattını biliyorsunuz. Yük ve yolcu taşımacılığı işlemlerimize devam ediyoruz. Yine Gelemen İltisak Hattımızla ilgili çalışmalar devam ediyor. Onu da inşallah bu senenin sonunda bitirmiş olacağız. Samsun Limanı, Samsun OSB'si bu anlamda bizim için kıymetli. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Samsun Karadeniz'de ilk, Türkiye'de de ilklerden bir tanesi olan kent içi raylı sistemleri hayata geçirmişti. Günde 100 bin yolcu taşıyor, potansiyeli daha da fazla. Onunla ilgili de iş birliği halinde bu tren setlerini temin edilmesi noktasında da Büyükşehir Belediyemiz ile bir iş birliği halinde o süreci yürütüyoruz. Bundan dolayı Samsun'u ben tebrik ediyorum. Gerçekten modern taşımacılığı şehrimize, bölgemize kazandırmış durumda. Tabii, Samsun'un gelişmesi ve değişmesine bağlı olarak bu mevcut hat yetmiyor. Şehrin diğer kesimlerine de gitmesi gerekiyordu. Burada Büyükşehir Belediyemiz bir çalışma başlatmıştı. Sonra beraberce istişare ederek çalışmayı netleştirdik ve Kılıçdede sahilden başlayıp, Şehir Hastanesi'ne, sonra da Kamu Kampüsü dediğimiz bölgeye gidecek olan yaklaşık 12,5 kilometrelik bir hat üzerinde proje olarak mutabık kaldık. Sonrasında da Büyükşehir Belediyemizin talebi üzerine biz de gerekli değerlendirmeleri yaptık.

Cumhurbaşkanımızın onayıyla onun üstlenimini de bakanlık olarak biz üzerimize almış olduk ve bundan sonraki süreci de yine Büyükşehir Belediyemizle iş birliği halinde beraberce yürütmüş olacağız. Bu da şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Programa ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve partililer ile davetliler katıldı.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Kırıkkale, Politika, Ekonomi, İnşaat, Samsun, Ulaşım, Yerel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale-Çorum-Samsun Demiryolu İhalesi 2024 ve 2025'te Gerçekleştirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:43:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale-Çorum-Samsun Demiryolu İhalesi 2024 ve 2025'te Gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement