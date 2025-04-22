Kırıkkale'de 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğu Minik Ayla'ya Devredildi

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu temsili olarak Tınaz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayla Bedir'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Tınaz İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Önal, çocuklarla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı. Daha sonra başkanlık koltuğunu temsili olarak minik Ayla'ya bıraktı. "Başkan" sıfatıyla ilk icraatına başlayan Ayla Bedir, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Eldemir, Recep Sefer, Tuncay Tuncer ve Eda Gökçe Toprak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından okul çevrelerinin temizliği konusunda ilgili birimlere talimat verdi.

Açıklamasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Başkan Önal'a teşekkür eden Ayla, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu bayramı bizlere armağan eden devletimizi kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Bu makama gelecekte oturacak çocuklar adına buradayım" dedi.

Önal ise "Kırıkkale bizim evimiz. Ne zaman isterlerse bu koltuklar çocuklarımızındır. Onlar bizim geleceğimiz. Tüm öğrencilerimizi taleplerini iletmek üzere her zaman bekliyoruz. Allah bahtlarını açık etsin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı.