Kırıkkale Belediyesi, 23 Nisan\'da çocukları doyasıya eğlendirecek

Kırıkkale Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında çocuk şenlikleri düzenlenecek.

Kırıkkale Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan etkinlikleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek. Büyük Şehir Parkı, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri, Kaletepe Kapalı Pazar Yeri ve Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek programlar saat 12.00'da başlayacak. Büyük Şehir Parkı'nda yapılacak etkinlikler arasında yarışmalar, dans gösterileri, kukla gösterisi, maskotlarla eğlence, palyaço ve yüz boyama aktiviteleri ile çeşitli ikramlar yer alacak. Ayrıca çocuklar için şişme tırmanma duvarı, "bungee run", "survivor parkuru", canlı langırt, gladyatör oyun alanı, zıpla-yapış ve sumo güreşi gibi oyun alanları kurulacak.

Kapalı pazar yerlerinde ise yarışmalar, dans ve kukla gösterileri, maskot etkinlikleri, gol becerisi ve zıpzıp gibi şişme oyun alanları, palyaço ve yüz boyama aktiviteleri ile ikramlar çocuklarla buluşacak.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, tüm çocukları ve aileleri düzenlenecek etkinliklere davet ederek, bayram coşkusunun güvenli ve eğlenceli bir ortamda yaşanacağını belirtti. Şenlik kapsamında planlanan konserlerin ise Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan okul saldırıları sebebiyle iptal edildiği bildirildi. - KIRIKKALE