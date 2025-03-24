Kırıkkale\'de Aile Sağlığı Merkezi İnşaatı Başladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bayraktepe Aile Sağlığı Merkezi inşaatı için 375 metrekarelik alanda hafriyat çalışmaları başlatıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bayraktepe Mahallesi'nde yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi için çalışmalar başladı. Projenin ilk adımı olan hafriyat işlemleri, Kırıkkale Valiliği himayelerinde başlatıldı. İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projede, 375 metrekarelik bir alanda sağlık merkezinin temeli için hazırlıklar sürüyor. Mahalle sakinlerine daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan merkezde vatandaşların birinci basamak sağlık ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Vali Mehmet Makas, çalışmaları yerinde inceleyerek, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

Bayraktepe Aile Sağlığı Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar, modern ve erişilebilir bir sağlık tesisine kavuşacak. Projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. - KIRIKKALE