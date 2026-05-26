43 ilin geçiş noktasında trafik hareketliliği devam ediyor: Validen sürücülere emniyet kemeri ve hız uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

43 ilin geçiş noktasında trafik hareketliliği devam ediyor: Validen sürücülere emniyet kemeri ve hız uyarısı

43 ilin geçiş noktasında trafik hareketliliği devam ediyor: Validen sürücülere emniyet kemeri ve hız uyarısı
26.05.2026 14:45  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı arefesinde 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Vali Sarıibrahim, sürücülere hız limitlerine uyma ve emniyet kemeri kullanma uyarısı yaptı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı arefesinde trafik hareketliliği devam ediyor. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, sürücülere trafik kurallarına uymaları, hız limitlerine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı tatili için milyonlarca vatandaş yollara akın etti. Türkiye'nin farklı noktalarından yola çıkan vatandaşlar, memleketlerine ve tatil bölgelerine doğru seyahatini sürdürüyor. 43 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de de arefe günü araç hareketliliği arttı. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarının kesiştiği kentte, trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri tedbirlerini artırdı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve protokol üyeleri, uygulama noktasında görev yapan kolluk kuvvetleriyle bir araya geldi. Vali Sarıibrahim, görevli personelin bayramını kutladı, uygulama noktasında sürücü ve yolcularla da bayramlaştı.

Vali Sarıibrahim, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücülere trafik kurallarına uymaları, hız limitlerine dikkat etmeleri ve dinlenerek yol almaları yönünde uyarıda bulundu. Sarıibrahim, "Şu anda ilimizde 67 ekip ve 972 personelimizle aktif olarak sahadayız. Oluşabilecek kazalara anında müdahale edebilmek amacıyla belirli güzergahlar üzerindeki noktalarda trafik görevlilerimiz, kamu görevlilerimiz ve polis ekiplerimiz görev yapacak" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Trafik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 43 ilin geçiş noktasında trafik hareketliliği devam ediyor: Validen sürücülere emniyet kemeri ve hız uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Elazığ’da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu Elazığ'da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 15:09:32. #7.12#
SON DAKİKA: 43 ilin geçiş noktasında trafik hareketliliği devam ediyor: Validen sürücülere emniyet kemeri ve hız uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.