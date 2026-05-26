43 ilin geçiş noktasında trafik hareketliliği devam ediyor: Validen sürücülere emniyet kemeri ve hız uyarısı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı arefesinde trafik hareketliliği devam ediyor. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, sürücülere trafik kurallarına uymaları, hız limitlerine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı tatili için milyonlarca vatandaş yollara akın etti. Türkiye'nin farklı noktalarından yola çıkan vatandaşlar, memleketlerine ve tatil bölgelerine doğru seyahatini sürdürüyor. 43 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de de arefe günü araç hareketliliği arttı. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarının kesiştiği kentte, trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri tedbirlerini artırdı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve protokol üyeleri, uygulama noktasında görev yapan kolluk kuvvetleriyle bir araya geldi. Vali Sarıibrahim, görevli personelin bayramını kutladı, uygulama noktasında sürücü ve yolcularla da bayramlaştı.

Vali Sarıibrahim, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücülere trafik kurallarına uymaları, hız limitlerine dikkat etmeleri ve dinlenerek yol almaları yönünde uyarıda bulundu. Sarıibrahim, "Şu anda ilimizde 67 ekip ve 972 personelimizle aktif olarak sahadayız. Oluşabilecek kazalara anında müdahale edebilmek amacıyla belirli güzergahlar üzerindeki noktalarda trafik görevlilerimiz, kamu görevlilerimiz ve polis ekiplerimiz görev yapacak" dedi. - KIRIKKALE