Kırıkkale'de bayram namazında camiler doldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de bayram namazında camiler doldu

02.05.2022 10:14
Kırıkkale'de bayram namazında camiler doldu

Kırıkkale'de, vatandaşlar bayram namazında camilere akın etti, birbirleriyle bayramlaştı.

Kırıkkale'de, vatandaşlar bayram namazında camilere akın etti, birbirleriyle bayramlaştı.

Ramazan Bayramı namazını Kırıkkale Nur Camii'nde kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başladı. Caminin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, Kırıkkale'nin yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelen vatandaşlar, namaz için camiyi doldurdu. Namaz sonrası Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, vatandaşlarla bayramlaştı. Kırıkkale Belediyesi tarafından da vatandaşlara kahvaltı verildi.

Ramazan ayını geride bırakarak sevgi ve hoşgörü vesilesi olan Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu, bir kez daha yaşadıklarını ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Bayramlar, bizi biz yapan ve geleceğe taşıyan temel değerlerimiz ve zenginliklerimizdir. Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği ve kuvvetlendiği günlerdir. Bu müstesna günlerde; örf ve adetlerimizi yaşatarak, aile büyüklerimize, akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaş ve dostlarımıza hürmet ve muhabbetimizi gösterelim. Yetimlerin, gariplerin, yaşlıların ve kimsesizlerin gönlünü alalım, Muhtaç ve kimsesizlere yardım eli uzatarak, dualarını alalım" dedi.

Başkan Saygılı da, "Sevgili hemşehrilerimin, güzel şehrimiz Kırıkkale'nin, ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ederim. Cenab-ı haktan iyiliğin, güzelliğin ve doğruluğun galip geleceği günler diliyorum" ifadesini kullandı - KIRIKKALE

Kırıkkale'de bayram namazında camiler doldu
Kırıkkale'de bayram namazında camiler doldu
Kırıkkale'de bayram namazında camiler doldu
Kırıkkale'de bayram namazında camiler doldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de bayram namazında camiler doldu - Son Dakika


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