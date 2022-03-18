Kırıkkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

18.03.2022 13:01
Kırıkkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

Kırıkkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kırıkkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kırıkkale Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Atatürk Anıtına çelen sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mühimmat Teğmen Özge Akyel, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Protokol üyeleri, öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezdi.

Kırıkkale Şehitliğinde devam eden törende de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Tekbıyıkoğlu, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin varoluş mücadelesi vererek, tarihe altın harflerle yazdırdığı kahramanlık destanı ve şeref abidesi olduğunu söyledi.

Bu uğurda hiç tereddüt etmeksizin gözünü bile kırpmadan istiklali ve istikbali için vatan toprağına kurban olan koç yiğitler onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Aziz şehitlerimizin emaneti değerli şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz ise de başımızın tacıdır" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dualar edildi. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına dolaşarak karanfil bıraktı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi
Kırıkkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi
Kırıkkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi
Kırıkkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi
Kırıkkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi
Kırıkkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

YORUMLAR
500
Çanakkale'de zafer coşkusu Çanakkale'de zafer coşkusu Kuşadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı Kuşadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenle kutlandı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenle kutlandı

Çanakkale, Kırıkkale, Demokrasi, 18 mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:16:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement