Kırıkkale'de çocuklar Filistinli yaşıtları için uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Kırıkkale'de çocuklar Filistinli yaşıtları için uçurtma uçurdu

Kırıkkale\'de çocuklar Filistinli yaşıtları için uçurtma uçurdu
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Kırıkkale'de çocuklar, Filistinli yaşıtları için uçurtmaları gökyüzüne bırakarak "Savaşlar bitsin, çocuklar artık özgür olsunlar" mesajı verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte çocuklar, Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları uçurdu.

Kırıkkale'de çocuklar, Filistinli yaşıtları için uçurtmaları gökyüzüne bırakarak, "Savaşlar bitsin, çocuklar artık özgür olsunlar" mesajı verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İslami Değerler Külliyesi yanında, "uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" etkinliği düzenlendi. Programda çocuklar önce Filistin temalı resimleri boyadı. Ardından Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara özgürlük, hakkaniyet, vicdan ve adalet gibi değerlerin anlatılmasının önemine dikkat çekti. Sarıibrahim, "İlimizdeki çocuklarımızla beraber özgürlüğü, hakkaniyeti, vicdanı ve adaleti anlatan, çocuklarımıza bu duyguları veren bir etkinliğin içerisindeyiz. Hep beraber güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız uçurtmalarını uçurdular. Özgürlüğün kıymetini ve değerini gördüler. Gazze'deki, Filistin'deki evlatlarımıza, aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerindeki Müslüman kardeşlerimizin çocuklarına özgürlük, hayır ve iyi dilekler getirmesi temennisiyle çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Elisa Duran da Filistinli çocuklara destek olmak için programa geldiğini belirterek, "Ben buraya Filistin'i desteklemek için geldim. En büyük isteğim ise Filistin'deki kardeşlerimizin de özgürlüklerine kavuşup onlarla beraber uçurtma uçurmak" diye konuştu.

Berra Kılıç (11) ise, "Filistin'deki savaşlar bitsin. Çocuklar artık özgür olsunlar. Onlarla birlikte uçurtma uçuralım, oyunlar oynayalım. Bu uçurtmayı Filistin'deki bütün çocuklar adına uçuracağım. Filistin'de savaşlar bitsin ve bütün çocuklarla beraber uçurtma uçuralım" ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Bulem Duruyürek de, "Her çocuğun uçurtma uçurmaya hakkı vardır. Bu uçurtmayı da Filistin'deki çocuklar için uçuracağım" dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Ergeç ile çeşitli kurumların müdürleri ve veliler katılım sağladı.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırıkkale, Filistin, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de çocuklar Filistinli yaşıtları için uçurtma uçurdu - Son Dakika

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