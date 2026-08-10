Kırıkkale\'de dilencinin üzerinden 25 bin lira çıktı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de dilencilik yaptığı tespit edilen 77 yaşındaki kişinin üzerinden 25 bin 190 lira ele geçirildi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Kahya Parkı çevresinde dilencilik yaptığı belirlenen A.E. (77), ekipler tarafından yakalandı.

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen şahsın üzerinde yapılan aramada bulunan 25 bin 190 liraya ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.

Kırıkkale Belediyesi yetkilileri, vatandaşları dilencilere karşı duyarlı olmaya davet ederek, benzer denetimlerin kent genelinde devam edeceğini kaydetti.