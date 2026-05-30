Kırıkkale'de Dönüş Trafiği Yoğunlaştı

(KIRIKKALE) - Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar, Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş noktalarından Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu.
Bayramın dördüncü gününde özellikle Ankara istikametinde araç trafiği arttı. 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Yoğunluk nedeniyle kara yolunda trafik akışı zaman zaman yavaşlarken, bazı noktalarda durma noktasına geldi. Sürücüler, güzergah üzerinde kontrollü şekilde ilerledi.
Polis ekipleri, dönüş trafiğinin güvenli şekilde sağlanması için bölgede denetimlerini artırdı.
