Kırıkkale'de Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Ön Seçim Yapılıyor

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy verme işlemi Kırıkkale'de devam ediyor. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, oyunu kullanarak, vatandaşları sandığa davet etti.

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı ve ilçelerde kurulan 34 sandıkta toplam 3 bin 200 kayıtlı seçmen oyunu kullanıyor. Üye olmayanlar ise ön seçim sandıklarının yanında kurulan "Dayanışma Sandıkları"nda oylarını kullanabiliyor. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sabahın erken saatlerinde oyunu kullandı ve vatandaşları sandığa davet etti. Belediye Başkanı Önal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi il binamızdayız. 2 farklı sandık kurduk. Üyelerimiz parti binamızda oylarını kullanıyor, üye olmayan arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız için de bir dayanışma sandıkları kuruldu. Orada da üye olmayan arkadaşlarımız oylarını kullanıyorlar. Ben sabahın erken saatlerinden beri buradayım. Hem parti binamızda hem de aşağıda çok ciddi kalabalık ve yoğunluk var. Vatandaşımız akın akın oy kullanmaya aslında iradesini göstermeye geliyor. Tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm Kırıkkaleli hemşerilerimizi buraya gelmeyi, demokrasiye sahip çıkmayı ve sandıklarda oy kullanmaya davet ediyorum."