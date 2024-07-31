Kırıkkale'de Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Yerel

Kırıkkale'de Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Kırıkkale Nur Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Platform üyeleri ve vatandaşlar dualar eşliğinde namazı kıldı. İsrail'in saldırısını kınayan konuşmacı, İslam coğrafyasının huzura kavuşması için İsrail'in Filistin'den çekilmesi gerektiğini vurguladı.

31.07.2024 20:44
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Kırıkkale'de Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

KIRIKKALE - İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Kırıkkale Nur Camisi'nde gıyabı cenaze namazı kılındı.

Kırıkkale Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, ikindi namazından sonra Nur Cami'si avlusunda bir araya geldi. Cami imamı Murathan Önder tarafından edilen duaların ardından Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı. Platform adına konuşan Recep Karaman, İsrail'in Tahran'da düzenlediği saldırı sonucu Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yaptı.

"Şehadet makamına ulaştı"

Karaman, "Filistin'in şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının yılmaz savunucusu İsmail Haniye, İsrail'in Tahran'da gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu şehit düştü. Mülteci kampında başlayan zorlu hayatı, hapisler ve sürgünlerle devam eden Haniye, ailesinden ve arkadaşlarından birçok kişiyi inandığı dava uğruna kaybetti. Bugün kendisi de şehadet makamına ulaştı. Allah'tan rahmet, ailesine ve Filistin halkına başsağlığı diliyoruz. Bu hain saldırıyı gerçekleştiren İsrail terör şebekesini ve onlara destek veren tüm devletleri kınıyoruz" dedi.

Karaman, İslam coğrafyasının kalbine saplanmış olan İsrail hançerinin, o kutlu topraklardan sökülüp atılmadıkça dünyanın huzur bulamayacağını ifade ederek, Filistin halkına yönelik desteklerinin süreceğini vurguladı.

"İnanıyoruz ve ümit ediyoruz ki o günler yakındır" diyerek sözlerini tamamlayan Karaman, Filistin davasının haklı mücadelesine olan inançlarının tam olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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