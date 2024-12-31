Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Öğrencilerin Toplarını Kurtardı - Son Dakika
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Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Öğrencilerin Toplarını Kurtardı

Kırıkkale\'de İtfaiye Ekipleri Öğrencilerin Toplarını Kurtardı

Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz Ortaokulu öğrencileri, spor salonu çatısına kaçan toplarını almak için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek topları öğrencilerine teslim etti.

31.12.2024 13:22  Güncelleme: 13:27
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Kırıkkale'de itfaiye ekipleri, spor salonu çatısına kaçan topları öğrencilere teslim ederek yüzleri güldürdü.

Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz Ortaokulu öğrencileri, spor salonunun çatısına kaçan toplarını almak için çözüm arayışına girdi. Çocuklar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım talep etti. Öğrencilerin çağrısına duyarsız kalmayan itfaiye ekipleri, kısa sürede okula geldi. İtfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkan bir itfaiye eri, topları çocuklara teslim etti. Bu anlar hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

İtfaiye memuru Ümit Bozbıyık, "Kırıkkale Belediyesi olarak 7/24 yangın, kaza gibi olaylara müdahale ediyoruz. Çocukların böyle bir talebi oldu. Çatıda kalan toplarını almak için geldik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Her zaman çocukların yardımcısı olmaya hazırız" diyerek düşüncelerini paylaştı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Öğrencilerin Toplarını Kurtardı - Son Dakika

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