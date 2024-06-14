Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

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Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğinde, komandoların muhteşem bir gösteriyle oluşturduğu "Ay yıldız" figürü, izleyenleri gururlandırdı. Vatan sevgisini ve milli birlik ruhunu pekiştiren kutlamalarda, komandoların sergilediği gösteriler de vatandaşlardan büyük bir beğeni topladı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği törenle Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Törene katılan vatandaşlar, komandoların etkileyici gösterilerini büyük bir ilgiyle izledi. Jandarma personeli tarafından eğitilen "Tutar" isimli asayiş devriye köpeği, sergilediği yetenekleriyle katılımcıların beğenisini kazandı. Törenin son bölümünde ise komandoların oluşturduğu "Ay yıldız" figürü de katılımcılardan yoğun alkış aldı. Ayrıca, meydanda kurulan stantlarda yerli ve milli silahlar da vatandaşlara tanıtıldı.

Vali Mehmet Makas, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını belirtti.

Kırıkkale'nin jandarma teşkilatına, emniyet teşkilatına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) büyük katkılar sağladığını vurgulayan Vali Makas, "Allah, varlığınızı daim etsin. Niçin 'Kırıkkale' diye başladım sözüme? Kırıkkale, gerek jandarma teşkilatımızın, gerek emniyet teşkilatımızın, gerekse TSK'nın adeta memba olmuş bir şehir. Her ailede neredeyse Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, jandarmamızda, emniyetimizde, o şanlı üniformayı üzerlerine geçirmiş ve Türk milletine bu aziz millete hizmeti en büyük görev olarak yapan evlatlarımız var" diye konuştu.

Kırıkkale'nin 274 şehidinin olduğunu hatırlatan Vali Makas, "Kırıkkale denildiği zaman akla jandarma geliyor, emniyet teşkilatımız geliyor, TSK geliyor" dedi.

Jandarma Teşkilatı'nın 185 yıllık tarihi boyunca ülkenin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli görevler üstlendiğini vurgulayan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen de bu köklü tarihin getirdiği sorumluluğun bilinciyle gelecekte de aynı kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı, yüce milletimizin sevgisi ve güvenine layık olmanın gururunu yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

Tören sonrası Vali Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve il protokolü, Jandarma teşkilatı mensuplarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi ve gösteriler hakkında olumlu geri bildirimlerde bulundu. - KIRIKKALE