Kırıkkale'de Belediyeye Ait Bankın Çalındığı Anlar Güvenlik Kamerasında

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi, Merkez Yuva Mahallesi'nde kaldırıma yerleştirilen belediyeye ait bankın hafif ticari araçla çalındığı anların görüntülerini paylaştı.
Belediyenin, görüntülerle birlikte paylaştığı açıklamada, "Kaldırıma koyduğumuz bank, dinlenmek isteyen hemşehrilerimiz içindi, eve götürmek isteyenler için değil. Kamu malıdır. Götürülen bankın alındığı yere geri bırakılmasını rica ediyoruz. Mevcut görüntüler üzerinden Cumhuriyet Savcılığı nezdinde gerekli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
