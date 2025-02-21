Kırıkkale'de Kayıp Demans Hastası Ölü Bulundu

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(KIRIKKALE)- Kırıkkale'de 7 gündür aranan demans hastası Aydemir Şatay boş arazide ölü bulundu.

Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki demans hastası Aydemir Şatay, 14 Şubat'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şatay'ı bulmak için arama çalışmaları başlattı.

Günler süren arama çalışmalarının ardından, Şatay'ın cansız bedeni Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yanındaki boş arazide bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Şatay'ın cesedi otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.