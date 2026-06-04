Kırıkkale\'de Kur\'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Finali

Kırıkkale'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 5. Bölge Finali'nde, ortaokul ve lise kategorilerinde 18 öğrenci dereceye girmek için yarıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışmaya Ankara, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Eskişehir, Mersin ve Nevşehir'den öğrenciler katıldı. Ortaokul kategorisinde 10, lise kategorisinde ise 8 öğrenci Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı. Öğrenciler sahnede heyecan yaşarken, aileleri de salonda çocuklarına destek verdi. Yarışmada ortaokul kategorisinde Kırıkkale Gazi Ortaokulu öğrencisi Halil İbrahim Topraklı birinci oldu. Karaman Mevlana Ortaokulu öğrencisi Muhammed Hüseyin Ünüvar ikinci, Mersin Ahmet Hocaoğlu Ortaokulu öğrencisi Abdülkerim Jalab ise üçüncü oldu.

Lise kategorisinde Niğde Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Akyol birinciliği elde etti. Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yahya Atay ikinci, Konya Meram Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Abdurrahman Diken üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programda konuşan Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, seçmeli dersler kapsamında yapılan yarışmaların Anadolu'nun farklı illerinde devam ettiğini söyledi. Sarıibrahim, "Kur'an-ı Kerim'in okunması, Peygamber Efendimizin siyerinin ve hayatının bilinmesi çok önemli. Biz Kur'an-ı Kerim'i okumayı, anlamayı ve anladığımızı hayatımıza yansıtmayı en büyük hedef olarak görüyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de öğrencilerin önce ilçelerinde, ardından illerinde birinci olarak bölge finaline katıldığını belirtti. Güney, "Her biri zaten hem illerinin hem de gönüllerimizin birincisidir. Bu yarışmanın asla kaybedeni yoktur" ifadelerini kullandı.

Ortaokul kategorisinde birinci olan Halil İbrahim Topraklı ise Kur'an-ı Kerim'i okumanın yanında yaşamanın da önemli olduğunu dile getirdi. Topraklı, "Sadece okumakla bitmiyor, Kur'an-ı Kerim'i yaşamak da gerekiyor. Okuldan sonra tekrar yaptım, akşamları babamla birlikte çalıştım ve yarışmaya hazırlıklı çıktım" diye konuştu.

Dini İhtisas Merkez, Konferans Salonu'nda düzenlenen programa AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KIRIKKALE