Kırıkkale'de Kurban Bayramı Trafiği Yoğunlaşıyor

(KIRIKKALE) - Kurban Bayramı öncesinde 43 ilin kara yolu bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de araç trafiği dikkati çekiyor.
Araç trafiği, özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğunlaşıyor. Bayram öncesi artan araç geçişleri nedeniyle polis ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri ise trafik akışını rahatlatmak amacıyla Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarında bazı kavşakları geçici olarak ulaşıma kapattı.
Kara yolundaki yoğunluğun arife gününe kadar devam etmesinin beklendiği öğrenildi.
