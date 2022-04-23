Kırıkkale'de muhtarlara "AFAD Acil" mobil uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

Kırıkkale Valiliği tarafından muhtarlara yönelik düzenlenen iftar programında, AFAD tarafından geliştirilen "AFAD Acil" mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Kırıkkale Valiliği tarafından Öğretmenevinde köy ve mahalle muhtarlarına yönelik iftar programı düzenlendi. İftar programında AFAD İl Müdür Vekili Sedat Ayar tarafından "AFAD acil" adlı mobil uygulamanın tanıtımı yapıldı. Mobil telefonlara indirilebilen uygulama sayesinde vatandaşların afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak amacıyla "AFAD acil" mobil uygulamasının geliştirildiğinin bilgisi verildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, vatandaşların sıkıntı içine girdiği zaman çaldığı ilk kapının muhtarlık olduğunu söyledi. Tekbıyıkoğlu, muhtarlara vatandaşların sıkıntıları ve talepleriyle ilgilenmesi gerektiğini ve sorunların çözümü noktasında da idari kurumlara müracaat etmesi gerektiğini belirtti.

Uygulama hakkında da önerilerde bulunan Tekbıyıkoğlu, Türkiye'nin coğrafi konumları itibariyle afetlerle yüz yüze gelebileceğini kaydederek, "Doğal afetler bizim gündemimizde her zaman olmuştur. Bu uygulama sadece afetler için kurgulanmış bir program değil, acil durumlar içinde kurgulanmış bir program. Bütün muhtarlarımızın bu uygulamayı indirmesi gerekmektedir. Afet durumlarında en çok yaşanılan sıkıntı iletişim sıkıntısıdır. İletişim hatları gereksiz kullanımlardan dolayı kilitlenmektedir. Bu uygulama sayesinde iletişimler çok daha rahat kurulacak" dedi.

Tekbıyıkoğlu, muhtarların istek ve önerilerini dinleyerek çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi. Düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve ilgili birim müdürleri katıldı. - KIRIKKALE