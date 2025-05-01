Kırıkkale'de Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve Yahşihan ilçesinde sele neden oldu. Taşan dereler nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, kara ve demir yolu ulaşımında aksamalar yaşandı.

Merkez ve Yahşihan ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve iş yerleri ile caddeler, park ve bahçeleri su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Yahşihan ilçesinde dere taşması sonucu yollar çamurla kaplandı. İlçedeki ev, iş yeri ve bahçeleri de su basarken, müstakil evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Taşkın, Kırıkkale- Ankara kara yolunda ulaşımı da etkiledi. Yolda kısa süreli olarak kontrollü geçiş sağlanırken, Ahmet Yesevi Caddesi yakınlarından geçen tren yolunun selden kısmen zarar gördüğü öğrenildi. Bu nedenle tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal sahaya inerek ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Önal, yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, sorunları dinledi. Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.