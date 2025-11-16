Kırıkkale'de Şehit Suat Yalçın Parkı Yenilenerek Hizmete Açıldı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de Osmangazi Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Suat Yalçın Parkı, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

Toplam 3 bin 500 metrekare alana sahip park; yeni oyun grupları, kum oyun alanları, kamelyalar, banklar, spor aletleri, yürüyüş yolları, genişletilmiş yeşil alanlar ve güvenlik kamerası sistemiyle modern bir görünüme kavuştu.

Açılış törenine şehidin annesi Gülşen Yalçın ve babası Mirza Yalçın, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Belediye Başkan yardımcıları, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, muhtarlar, il genel ve belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, yurttaşlar ve çok sayıda çocuk katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, parkın yenilenmesinde emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Şehidimiz Suat Yalçın'ın anısını yaşatmak için ismini taşıyan bu parkımızı A'dan Z'ye yeniledik. Yürüyüş yolları, yeşil alanları, oyun grupları ve kamelyalarıyla parkımızı baştan sona modernize ettik. Açılışta şehidimizin değerli ailesi de bizimle birlikte oldular. Çocuklarımız ve ailelerimiz burada keyifle vakit geçirecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz 17 gün gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamladı; hepsine çok teşekkür ederim."

Parkın yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri de Başkan Önal'a teşekkür etti.