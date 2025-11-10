Kırıkkale'de Şehitlik Anıtı'nın Temeli Atıldı - Son Dakika
Kırıkkale'de Şehitlik Anıtı'nın Temeli Atıldı

10.11.2025 17:16
Kırıkkale Belediyesi, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Büyük Şehir Parkı’nda yeni bir Şehitlik Anıtı inşasına başladı. Toplam 985 metrekarelik alanda yapılacak anıt, Kırıkkale’nin 273 şehidinin fotoğraflarını barındıracak.

Haber: Kenan KUZUCU

Kırıkkale'de önceki dönemlerde Nur Geçit altında yer alan ve uygun olmayan koşullarda bulunan mevcut anıt, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın talimatıyla yenileniyor. Proje, Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Kırıkkale'de önceki dönemlerde Nur Geçit altında yer alan ve uygun olmayan koşullarda bulunan mevcut anıt, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın talimatıyla yenileniyor. Proje, Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Yeni Şehitlik Anıtı'nın temeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Belediye Başkanı Ahmet Önal tarafından atıldı. Törene Vatan İçin Can Verenler Derneği Başkanı Mümtaz Torunlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi Başkanı Rıfat Öcal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Keser, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başkan Önal, şunları söyledi:

"Çok anlamlı bir gündeyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılalı 87 yıl oldu. İlk günkü gibi onun özlemini taşıyoruz. Onun bize bıraktığı cennet vatanda, onun ilke ve inkılaplarına layık olmak için üstün bir gayret göstermeye çalışıyoruz.

"Bizlere düşen, o aziz şehitlerimizin anılarını yaşatmak ve onlara sahip çıkmaktır"

Aynı zamanda bugün Şehitlik Anıtımızın temelini atıyoruz. 10 Kasım gününe denk geldiği için de bunun ayrı mutluluğunu yaşıyoruz. Kentimiz en çok şehit veren illerden biri. Bu kutsal topraklarda vatan evlatlarımız canlarını hiçe sayarak bayrak, toprak ve vatan uğruna bedenlerini siper ettiler. Bizler onlar için ne yapsak az. Çünkü onlar en kıymetlilerini, canlarını bu vatana teslim ettiler. Bizlere düşen, o aziz şehitlerimizin anılarını yaşatmak ve onlara sahip çıkmaktır."

Başkan Önal, mevcut anıtın uygun olmayan yerinden taşındığını ve yeni projenin şehit ailelerinin görüşleri alınarak hazırlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin resimleri daha önce geçidin altındaydı. O dönem belki koşullar bunu gerektiriyordu. Şehit ailelerimizin de fikirlerini aldık. Plan ve Proje Müdürlüğümüz bir taslak hazırladı, Sayın Valimize ve şehit ailelerimize sunduk. Herkes fikrini beyan etti. Gece gündüz bu proje üzerine çalıştık. Bu güzel şehitliğimizi Kırıkkalemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde tamamlayarak yeni yılın başında Kırıkkalelilerin hizmetine sunacağız."

Konuşmaların ardından dualar edildi ve protokol üyeleri, temele ilk harcı birlikte koydu. Yeni Şehitlik Anıtı'nın 90 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

