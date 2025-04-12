Kırıkkale'de Su Altyapısında Modernizasyon Seferberliği - Son Dakika
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Kırıkkale'de Su Altyapısında Modernizasyon Seferberliği

Kırıkkale'de içme suyu temininde sorunları çözmek amacıyla başlatılan altyapı seferberliği, enerji verimliliğini artırmayı ve su ihtiyacını etkin bir şekilde karşılamayı hedefliyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal, yenilenen sistemle birlikte su kalitesinin de yükseleceğini belirtti.

12.04.2025 01:41  Güncelleme: 02:49
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Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de içme suyu temininde yaşanan sorunlara köklü çözümler getirmek amacıyla başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Yeşil Vadi Su Birliği'nde (YVSB) hayata geçirilen kapsamlı modernizasyon çalışmaları hem enerji verimliliğini artırmayı hem de kentin su ihtiyacının daha etkin karşılanmasının önünü açmayı hedefliyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Eldemir, Tuncay Tuncer ve Fen İşleri Müdürü Tolga Aktan ile birlikte YVSB tesisinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Birlik Müdürü Fatih Dirican'dan teknik bilgi alan Başkan Önal, göreve geldiklerinden bu yana altyapıya öncelik verdiklerini vurguladı.

Başkan Önal, geçtiğimiz hafta devreye alınan 3 yeni pompa ile birlikte toplamda 6 yeni pompanın sisteme kazandırıldığını belirterek, "Yaptığımız yatırımlarla sadece tesisin enerji maliyetlerini azaltmakla kalmadık, aynı zamanda Kırıkkale'ye iletilen su miktarını da yaklaşık yüzde 100 oranında artırdık. Hedefimiz artık suyun kalitesini de yükseltmek" ifadelerini kullandı.

Altyapı yatırımları kapsamında 7 yılı aşkın süredir arızalı olan 1600 mm çapındaki MV2 hattı da 2024 yılı Temmuz ayında onarılarak faaliyete geçirildi. İSKİ teknik ekipleri ile yürütülen bu ortak çalışma sayesinde, uzun süredir yaşanan su ve enerji kayıpları da sona erdi.

Ağustos ayında İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından tesise 7 milyon TL değerinde bir trafo ünitesi hibe edildi. Böylece sistemin sürekliliği ve güç istikrarı önemli ölçüde artırıldı.

Belediye öz kaynaklarıyla alınan 2.5 milyon TL'lik yeni pompalar, Aralık ayında yenilenen vana sistemleriyle desteklendi. 3 milyon TL'lik yatırımla 1600'lük vana, tahliye vanaları, 12'şer adet çekvalf ve elektrikli aktüatör tesislere monte edildi. Enerji tasarrufu da bu çalışmalarla somut şekilde hissedildi. Tesisin aylık ortalama 15 milyon TL'yi bulan elektrik gideri, yeni sistemlerle birlikte 8.4 milyon TL seviyelerine düştü.

Yatırımlar yalnızca tesis içiyle sınırlı kalmadı. Arpalık Çukuru mevkisinde uzun süredir bakımı yapılmayan 1200'lük ve 800'lük ana boru hatları da onarıldı ve yeni vanalarla desteklenerek şehir şebekesi güçlendirildi.

Son olarak belediye bütçesinden karşılanan 3 yeni pompa ile birlikte, revizyonu yapılan 3 elektrik motorunun da devreye alınmasıyla, tesiste aktif olarak çalışan pompa sayısı 11'e yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Yeşil Vadi Arıtma Tesisi'nin su temin kapasitesi tam iki katına çıkarıldı.

Yetkili firma ve birlik personelinin iş birliğiyle yürütülen yeni sistemin devreye alma çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale Belediyesi'nin bu altyapı dönüşümü, şehre kesintisiz, verimli ve sürdürülebilir içme suyu sağlama hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyor. Yapılan yatırımların kentin hem bugünkü ihtiyaçlarını hem de gelecekteki nüfus artışını karşılayacak nitelikte olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Su Altyapısında Modernizasyon Seferberliği - Son Dakika

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