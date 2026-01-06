Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Bulduğu 30 Bin Lirayı Polise Teslim Eden Temizlik İşçisini Tebrik Etti - Son Dakika
Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Bulduğu 30 Bin Lirayı Polise Teslim Eden Temizlik İşçisini Tebrik Etti

06.01.2026 16:17  Güncelleme: 17:55
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, temizlik çalışması sırasında bulduğu 30 bin lirayı polise teslim eden Emirhan Aydın'ı makamında ağırladı ve örnek davranışı için kendisine teşekkür etti.

KIRIKKALE –Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, temizlik çalışması sırasında bulduğu yaklaşık 30 bin lirayı polise teslim eden belediye personeli Emirhan Aydın'ı makamında ağırladı. Başkan Önal, "Bu şehre emanet bilinciyle sahip çıkan çalışma arkadaşımıza teşekkür ediyor, bu anlamlı davranışı için kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Emirhan Aydın, çalışırken bulduğu 30 bin TL'yi polise teslim etti. Belediye Başkanı Ahmet Önal, bu örnek davranışı nedeniyle makamında ağırladığı Aydın'a teşekkür etti. Önal, "Görevli olduğu caddede bulduğu yüklü miktardaki parayı karakola teslim ederek örnek bir davranış sergileyen Temizlik İşleri personelimiz Emirhan Aydın'ı belediyemizde ağırladık. Bu şehre emanet bilinciyle sahip çıkan çalışma arkadaşımıza teşekkür ediyor, bu anlamlı davranışı için kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

