Kırıkkale'de Trafik Denetiminde Sürücü Yer Değiştirdi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Denetiminde Sürücü Yer Değiştirdi

Kırıkkale\'de Trafik Denetiminde Sürücü Yer Değiştirdi
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Kırıkkale'de drone destekli denetimde, kaçmaya çalışan sürücü yolcu ile yer değiştirdi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de polis ekiplerinin drone destekli trafik denetiminde, uygulamayı fark ederek denetimden kaçmaya çalışan sürücünün araçta bulunan kişiyle yer değiştirdiği tespit edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Millet Bulvarı üzerinde drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Denetim sırasında uygulamayı fark eden bir sürücünün kontrol noktasından kaçmaya çalıştığı belirlendi. Drone ile takip edilen araçta, sürücünün bir ara sokakta durarak yolcu ile yer değiştirdiği tespit edildi.

Yapılan kontrolde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesine daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle el konulduğu belirlendi. Şahsa, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücü belgesiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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