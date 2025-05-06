Kırıkkale'de Trafik Güvenliği Etkinliği: Motosiklet Sürücüleri İçin Kask Dağıtıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Güvenliği Etkinliği: Motosiklet Sürücüleri İçin Kask Dağıtıldı

Kırıkkale\'de Trafik Güvenliği Etkinliği: Motosiklet Sürücüleri İçin Kask Dağıtıldı

Kırıkkale'de düzenlenen etkinlikte, yerli ve milli trafik teknolojileri tanıtıldı ve trafik kazası geçiren motosiklet sürücülerine kask hediye edildi. Etkinlikte yapılan açıklamalarda, trafik kazalarında yaşanan azalmaya dikkat çekildi.

06.05.2025 13:52  Güncelleme: 14:05
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Kırıkkale'de düzenlenen etkinlikte kolluk kuvvetlerinin kullandığı yerli ve milli trafik teknolojileri tanıtılırken, kaza geçiren motosiklet sürücülerine kask hediye edildi.

Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte emniyet, jandarma ve ilgili kurumların ekipmanları sergilendi. Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, daha önce trafik kazası geçirmiş motosiklet sürücülerine kask hediye etti. Meydanda ayrıca çocuklara yönelik trafik temalı çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın "Bir kural, bir ömür" mottosunu hatırlatarak, karayollarındaki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında azalış olduğunu söyledi.

Her yıl trafikle ilgili farklı bir motto belirlendiğini anlatan Vali Makas, "Her sene farklı bir motto belirliyoruz. Bu sene de 'bir kural, bir ömür' mottosuyla insanımızı bilinçlendirmek, onların varacakları yere sağ salim ulaşmasını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde hakikaten çok olumlu ve güzel sonuçlar aldık. Hem ölümlü hem de yaralamalı trafik kazalarında azalışlara şahit olduk" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Trafik Güvenliği Etkinliği: Motosiklet Sürücüleri İçin Kask Dağıtıldı - Son Dakika

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