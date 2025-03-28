Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobilin seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kayseri D765 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.O. idaresindeki 34 ZD 1592 plakalı Volkswagen marka otomobil, seyir halindeki T.Ö. yönetimindeki 06 EYJ 214 plakalı Kuba marka motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü T.Ö. ile yolcu H.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.