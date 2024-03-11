Kırıkkale'de Vatandaşlar Belediyenin İftar Çadırlarında Oruç Açtı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Vatandaşlar Belediyenin İftar Çadırlarında Oruç Açtı

Kırıkkale\'de Vatandaşlar Belediyenin İftar Çadırlarında Oruç Açtı

Kırıkkale Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet vermek üzere iftar çadırları kurdu. İlk gününde birçok vatandaş çadıra gelerek iftarını açtı.

11.03.2024 20:25  Güncelleme: 20:30
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Kırıkkale'de Ramazan ayının ilk orucunu vatandaşlar belediyenin kurduğu iftar çadırlarında açtı.

Kırıkkale Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet vermek üzere iftar çadırları kurdu. Ramazan ayının ilk gününde iftar çadırına gelen birçok vatandaş, iftar vaktine dakikalar kala sofrada yerini aldı. Çadırda iftardan önce dualar edildi. Ezanın okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı. Ramazan ayı süresince Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Nokta Camii yanında kurulan çadırlarda vatandaşlara 4 çeşit yemek ikram edilecek. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Vatandaşlar Belediyenin İftar Çadırlarında Oruç Açtı - Son Dakika

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