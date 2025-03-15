Kırıkkale'de Yaklaşık 25 Dönümlük Alan Yangınla Zarar Gördü

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı Köyü yakınlarında çıkan yangında, yaklaşık 25 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak Nehri kıyısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.