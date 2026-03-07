Hayaliydi, başardı: Şehrin ilk kadın otobüs şoförü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayaliydi, başardı: Şehrin ilk kadın otobüs şoförü oldu

Hayaliydi, başardı: Şehrin ilk kadın otobüs şoförü oldu
07.03.2026 09:20  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Belediyesi'nin ilk kadın otobüs şoförü olan 3 çocuk annesi Özlem Özcan Satılmış, çocukluk hayalini gerçekleştirerek direksiyon başına geçti ve tüm kadınlara cesaret aşıladı.

Kırıkkale'nin kadın belediye otobüsü şoförü olan 3 çocuk annesi Özlem Özcan Satılmış, çocukluk hayalini gerçekleştirerek direksiyon başına geçti. Satılmış, "Hayalimi gerçekleştirdim" diyerek kadınların istedikleri takdirde her işi başarabileceğini söyledi.

Kırıkkale Belediyesi bünyesinde kentin ilk kadın belediye otobüsü şoförü olan 3 çocuk annesi Özlem Özcan Satılmış (45), çocukluk hayalini gerçekleştirerek direksiyon başına geçti. Sanayi Mahallesi hattında görev yapan Satılmış, her gün yaklaşık 8 saat direksiyon başında kalarak yolcuları güvenle taşıyor. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan Satılmış, otobüsünü alarak ilk sefer için terminale geliyor ve saat 07.00'da yolculuğa başlıyor.

Hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Satılmış, "Hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdim. İşe önce 'E' ehliyeti alarak başladım. Traktör sürüyordum ve çok seviyordum. Kendimi geliştirmek istedim. Kırıkkale Belediyesi'nin kadın otobüs şoförü alacağını duydum. 'Ben de yapabilirim' dedim ve başardım. Çok mutluyum. Tüm kadınların da başarabileceğine inanıyorum. Yeter ki kendilerine güvensinler. Başaramayacakları hiçbir şey yoktur" dedi.

Satılmış, sabah saat 06.30'da otobüsünü alarak terminale geldiğini ve saat 07.00 seferiyle yolculuğa başladığını belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale Belediyesi, Yerel Haberler, Özlem Özcan, Çocukluk, Ulaşım, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayaliydi, başardı: Şehrin ilk kadın otobüs şoförü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam İşte yeni fiyatlar Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool’u eleyecek CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek
Ece Seçkin de dahil oldu Demet Akalın’a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş’e tepki geldi Ece Seçkin de dahil oldu! Demet Akalın'a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş'e tepki geldi
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Oynamadan 3 puan kazanacaklar Oynamadan 3 puan kazanacaklar

09:37
Suudi Arabistan’dan İran’a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
09:18
ABD’nin “dev gücü“ yola çıktı, İran meydan okudu
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:21
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
07:16
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 10:03:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Hayaliydi, başardı: Şehrin ilk kadın otobüs şoförü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.