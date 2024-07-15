Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nü kutladı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anı defterine duygu dolu bir hatıra yazdı. Makas, mesajında hain darbe girişimine karşı milletin kahramanca direnişini ve demokrasiye olan bağlılığını vurguladı. Ayrıca, milletin bağımsızlığına ve demokrasiye olan bağlılığının asla yıkılamayacağını belirtti ve daha güçlü bir Türkiye'nin inşa edilmesi dileğinde bulundu.

15.07.2024 16:31
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Bu milletin bağımsızlığına ve demokrasiye olan bağlılığı asla yıkılamaz. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Türkiye inşa etmesi dileğiyle" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na konulan 15 Temmuz Anı Defteri'ne duygu dolu bir hatıra yazdı. Vali Makas, anı defterine yazdığı mesajında, hain darbe girişimine karşı milletin kahramanca direnişini ve demokrasiye olan bağlılığını vurguladı.

Makas, "Bugün, hain darbe girişimine karşı kahramanca direnişimizin ve demokrasiye olan bağlılığımızın sembolü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz. O gece, hainler milletimizin iradesini kırmak için tankları sokaklara döktüler. Fakat azim ve cesaretle karşılarında dimdik durduk. 251 şehidimiz ve binlerce yaralımızın acısını kalbimizde yaşıyoruz" dedi.

15 Temmuz'un milletin iradesinin her şeyden üstün olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Makas, "Bu milletin bağımsızlığına ve demokrasiye olan bağlılığı asla yıkılamaz. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Türkiye inşa etmesi dileğiyle. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu vesile ile tüm aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Hayatta olan kahraman gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı - Son Dakika

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