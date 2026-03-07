Kırıkkale Valisi Sarıibrahim: "Anadolu'da üretim gücü son 25 yılda büyük ilerleme kaydetti" - Son Dakika
07.03.2026 01:06
Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, iş insanlarının katıldığı iftar programında sanayici ve girişimcilere teşekkür ederek üretim ve yatırımın önemine dikkat çekti. Vali Sarıibrahim, son 25 yılda Anadolu'da üretim gücünün önemli bir noktaya ulaştığını belirtti. Bu gelişimde sanayici ve girişimcilerin büyük emek ve gayretinin bulunduğunu ifade eden Sarıibrahim, üreten, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine katkı sunan iş insanlarına teşekkür ederek girişimcilere çalışmalarında başarı diledi.

İş insanı Onur Başaran ise Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmelere değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve devlet yetkililerinin kararlılığı sayesinde güven ortamının sürdüğünü söyledi. Başaran, birlik ve beraberlik içinde çalışarak Kırıkkale'de yatırım ortamını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

İftar programına AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda iş insanı katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Engin Sarıibrahim, Yerel Haberler, Ekonomi, İftar, Yerel, Son Dakika

