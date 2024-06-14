Kırıma uğrayan THK uçağındaki personel hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Yerel

Kırıma uğrayan THK uçağındaki personel hastaneye sevk edildi

Aydın Didim ilçesindeki yangına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçağı Milas Bafa gölü üzerinde sert iniş yaparak su yüzeyine asılı kaldı. Uçaktaki ikisi pilot üç personel havadan ve denizden yapılan müdahale ile kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Uçaktaki personelin tahliyesi sonrası uçak gölün derinliklerine battı.

14.06.2024 18:35
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Kırıma uğrayan THK uçağındaki personel hastaneye sevk edildi

AYDIN - Aydın Didim ilçesindeki yangına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçağı Milas Bafa gölü üzerinde sert iniş yaparak su yüzeyine asılı kaldı. Kırıma uğrayan uçaktaki ikisi pilot üç personel havadan ve denizden yapılan müdahale ile kurtarılarak Milas Devlet hastanesine sevk edildiler.

Uçaktaki personelin tahliyesi sonrası burnu su altında olan CL-215 tipi yangın söndürme uçağı, personelin kurtarılmasının ardından kısa süre sonra Bafa Gölü'nün derinliklerine battı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kırıma uğrayan THK'ya ait uçak ile ilgili sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Aydın Didim'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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