Kırklareli Babaeski\'de Metruk Binaların Yıkım Çalışmaları Başladı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kent estetiğini bozan ve kamu güvenliğine tehdit oluşturan metruk binaların yıkım çalışmalarına başlandı.

Can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan metruk binalar ve yapıların, başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, Kırklareli Valiliği koordinesinde Babaeski Kaymakamlığı ve Babaeski Belediyesi harekete geçti.

Yapılan tespitler neticesinde hukuki ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından, tehlike arz eden metruk binalar belediye ekipleri tarafından yıkılmaya başladı. Konuya ilgili yapılan açıklamada, "Halkımızın güvenli bir çevrede yaşam sürmesini sağlamak ve sosyal problemlerin önüne geçmek için ilçe genelinde bu çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir. İlçe merkezinde tespit edilen metruk bina yıkımları devam edecektir" denildi. - KIRKLARELİ