Kırklareli'de minibüs ve otobüs şoförlerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırklareli'de minibüs ve otobüs şoförlerine trafik eğitimi verildi

Kırklareli\'de minibüs ve otobüs şoförlerine trafik eğitimi verildi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüs şoförlerine trafik eğitimi verildi. Eğitimde emniyet kemeri kullanımı, kazaların nedenleri, hızın etkileri, yorgunluk kavramı, sürüş ve dinlenme süreleri gibi konular ele alındı.

16.02.2024 12:58
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Kırklareli'de İl Emniyet Müdürlüğünce minibüs ve otobüs şoförlerine eğitim verildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan sürücülere trafik eğitimi verildi. İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleşen eğitimde sürücüler; emniyet kemeri kullanmanın önemi, kazaların nedenleri, hızın etkileri, yorgunluk kavramı, sürüş ve dinlenme süreleri, fazla yolcu taşıma, takograf cihazları ve ilgili yükümlülükler, yolcu indirme ile bindirmede kapıların açılması, duraklama ve park etme, okul servis araçları, sürücü ile yolcu iletişimi konularında bilgilendirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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