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Kırklareli'de öğrenci nefes borusuna tıkanınca öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı - Son Dakika
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Kırklareli'de öğrenci nefes borusuna tıkanınca öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Emrullah Efendi Ortaokulu'nda bir öğrenci teneffüste yiyecek tıkandı. İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik, öğrencinin nefes almasını sağlamak için Heimlich manevrası uyguladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

07.01.2024 - 10:28,
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Kırklareli'de yiyecek yerken nefes borusuna tıkanan öğrenciyi Heimlich manevrası ile öğretmeni kurtardı. Kurtarma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HEİMLİCH MANEVRASI İLE HAYATINI KURTARDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Emrullah Efendi Ortaokulu'nda teneffüste bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Arkadaşları koridorda bulunan İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik'e haber verdi. Öğretmen Çelik, Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes almasını sağladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırklareli\'de öğrenci nefes borusuna tıkanınca öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kaynak: İHA
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Lüleburgaz, Kırklareli, Güvenlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de öğrenci nefes borusuna tıkanınca öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı - Son Dakika
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