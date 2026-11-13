Kırklareli'de yaşlı çift huzurevinde nişanlandı: Yüzükleri Vali Turan taktı - Son Dakika
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Kırklareli'de yaşlı çift huzurevinde nişanlandı: Yüzükleri Vali Turan taktı

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Kırklareli\'de yaşlı çift huzurevinde nişanlandı: Yüzükleri Vali Turan taktı
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Kırklareli'deki huzurevinde 8 yıldır kalan 71 yaşındaki Ahmet Necati Yalım ile 6 ay önce kuruma yerleşen 76 yaşındaki Şaziye Çelik, arkadaşlıklarını evlilik kararıyla taçlandırdı. Huzurevinde yapılan nişan töreninde çiftin yüzüklerini Vali Uğur Turan ile eşi Nihal Turan taktı.

Kırklareli'nde huzurevinde tanışan 76 yaşındaki Şaziye Çelik ile 71 yaşındaki Ahmet Necati Yalım, arkadaşlıklarını evlilik kararıyla taçlandırdı. Çift, huzurevinde düzenlenen törenle nişanlanarak hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı attı.

HUZUREVİNDE BAŞLAYAN ARKADAŞLIK

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Şaziye Çelik ile Ahmet Necati Yalım'ın yolları, Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kesişti. Huzurevine 6 ay önce yerleşen Çelik ile 8 yıldır kurumda kalan Yalım arasında başlayan arkadaşlık, zamanla hayat arkadaşlığına dönüştü. Evlenmeye karar veren çift, öncesinde sevdiklerinin katılımıyla nişan töreni yapmak istedi.

YÜZÜKLERİ VALİ VE EŞİ TAKTI

Çift için kaldıkları huzurevinde düzenlenen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, huzurevi sakinleri ve kurum çalışanları katıldı.

Çelik ve Yalım'ın ikinci bahar mutluluğuna, aynı çatı altında yaşadıkları arkadaşları da ortak oldu. Törende çiftin nişan yüzüklerini Vali Turan ve eşi Nihal Turan taktı. Nişan kurdelesinin kesilmesinin ardından Çelik ve Yalım, tebrikleri kabul etti. Çiftin nişan pastası da Vali Turan ve eşinin katılımıyla kesildi.

Hayatlarının yeni dönemine birlikte adım atmaya hazırlanan Çelik ve Yalım'ı tebrik eden Turan çifti, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diledi.

Huzurevinde başlayan dostluklarını nişanla taçlandıran Şaziye Çelik ile Ahmet Necati Yalım'ın mutluluğu, kurum sakinleri ve çalışanları için de sevinç kaynağı oldu.

Kaynak: İHA
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