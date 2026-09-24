Kırklareli'nde 17 yaşındaki aşçı, yaşıtlarına telefon yerine meslek öğrenmeyi önerdi - Son Dakika
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Kırklareli'nde 17 yaşındaki aşçı, yaşıtlarına telefon yerine meslek öğrenmeyi önerdi

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Kırklareli\'nde 17 yaşındaki aşçı, yaşıtlarına telefon yerine meslek öğrenmeyi önerdi
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Kırklareli'nde 5 yıldır aşçılık yapan 17 yaşındaki aşçı, yaşıtlarına telefon, bilgisayar ve tablet başında geçirmek yerine meslek öğrenmelerini ve hedef koymalarını tavsiye etti. 4 yıl aşçılık eğitimi alıp belge alan genç, ileride şef veya restoran sahibi olmak istiyor.

Kırklareli'nde 17 yaşında aşçılık yapan Ömer Köksal, yaşıtlarına boş vakitlerini telefon, bilgisayar ve tablet başında geçirmek yerine bir meslek öğrenmeleri ve kendilerine hedef koymaları tavsiyesinde bulundu.

Kırklareli'nde 5 yıldır aşçılık mesleğini sürdüren Köksal, Mesleki Eğitim Merkezi'nde 4 yıl boyunca aşçılık eğitimi aldığını ve eğitimini tamamlayarak belgelerini aldığını söyledi. 2 yıl çıraklık, 1 yıl kalfalık ve 1 yıl ustalık eğitimi aldığını söyleyen Köksal, 17 yaşında olmasına rağmen mesleğini yapmaya devam ettiğini ifade etti.

"5 yıldır aşçılık mesleği içerisindeyim"

Mesleğini severek yaptığını belirten Köksal, "5 yıldır aşçılık mesleği içerisindeyim. Çıraklık Eğitim Merkezi'nde 4 yıl boyunca aşçılık bölümü okudum ve oradan mezun oldum. 2 sene çıraklık, 1 sene kalfalık ve 1 sene de ustalık olarak okulumu tamamladım, belgelerimi aldım. 17 yaşındayım ve şu anda aşçılık yapıyorum, çalışmaya devam ediyorum" dedi.

"Meslek öğrenmek çok güzel, hayatlarının her yerinde karşılarına çıkar"

Aşçı Köksal, "Yaşıtlarım boş vakitlerini telefon, bilgisayar veya tablet ile değil de bir mesleğin peşinden koşarak, kendilerine bir hedef koyarak bir şeyler yapamaya çalışmalarını öneriyorum. Meslek öğrenmek çok güzel hayatlarının her yerinde karşılarına çıkar. Ben de bu şekilde yaptım hevesimde var. Benim ailemde aşçı biraz da o yüzden bu mesleği seçtim. Memnunum işimi seviyorum. İlerde üst seviye bir aşçı, lüks bir restoranda şef olmak veya kendi restoranımı açmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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