Kırklareli’nde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika
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Kırklareli’nde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle anıldı

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Kırklareli’nde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle anıldı
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Kırklareli’nde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinlikler ve törenle anıldı.

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinlikler ve törenle anıldı.

19 Eylül Gaziler Günü anma programı, Kırklareli Şehitliği'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Kırklareli protokolü tarafından şehit mezarlarına çiçek bırakılırken, şehitler için dualar edildi. Şehitlikteki programın ardından tören, Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Burada düzenlenen törende Atatürk heykeline çelenkler bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşmalarını gerçekleştiren Muharip Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Erol Özsevim, "Bu mirasın bir evladı olarak vatan için görev yaparken gazilik onuruna eriştim. Bugün huzurunuzda bu yüce unvanı taşıyan bir gazi olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Gazilik yalnızca bir unvan değil, milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesidir. Biz gaziler, vatan için canlarını veren şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz. Değerli arkadaşlar, bugün 81 ilimizde aynı anda düzenlenen bu yürüyüş, asırları aşan Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a uzanan kahramanlık zincirimizin bir halkasıdır. Bugün gençlerimizin bizlerle omuz omuza yürümesi, bu tarihi mirasın yarınlarına taşındığının en güçlü işaretidir" dedi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını gerçekleştiren Üstteğmen Mustafa Demirocak ise, "Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Gazilik ise Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı; gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Ulu Önder Atatürk de gazi unvanıyla anılmaktan büyük bir gurur ve şeref duyduğunu şu sözlerle ifade etmiştir; 'Kahraman Türk ordusu! Sizin kahramanlığınızla kazanılan bu zaferin millet tarafından takdiriyle delalet eden bu unvan ve rütbeyi ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım.' ifadeleriyle gazi Türk ordusunu yüceltmiştir. Fedakarlık timsali değerli gazilerimiz, ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere, Kore'de, Kıbrıs'ta, terörle mücadele harekatında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında hayatlarını kaybeden aziz şehit ve gazilerimizin eseridir. Dünyanın en hassas bölgelerinden birinde yer alan ülkemiz, bölgede bir istikrar unsuru, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak birlik ve beraberliğini bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyor ve bu güzel topraklarda bağımsız, şerefiyle yaşayabiliyorsa bunu aziz şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize borçludur. Bu bilinçle şundan emin olunuz ki; sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız" şeklinde konuştu.

Program Kırklareli protokolünün gazilere karanfil sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüKırklareliYerelSon Dakika

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