Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kırklareli\'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
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Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı, vali ve protokolün halkı selamlaması, şiirler, mehteran ve halk oyunları gösterileri ile resmigeçit töreni dahil büyük bir coşkuyla kutlandı. Spor dallarında dereceye giren çocuklara hediyeler takdim edildi.

Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Kırklareli'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar, Kırklareli Valiliğinde tebriklerin kabul edilmesinin ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki programla devam etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Murat Temur ve Belediye Başkanı Derya Bulut, tören aracıyla vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Selamlamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrencilerin şiir okuması, mehteran ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Farklı spor dallarında dereceye giren çocuklara ise Vali Turan tarafından hediyeleri takdim edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının 104. yıl dönümü, gerçekleştirilen resmigeçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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