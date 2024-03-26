Kırklareli'nde Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım - Son Dakika
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Kırklareli'nde Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırklareli'nde bulunan 138 amatör spor kulübe 7 milyon nakdi yardım yapıldı. Törende konuşan yetkililer, sporun önemine vurgu yaparak amatör spora destek çağrısında bulundu.

26.03.2024 20:02
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- Kırklareli'nde amatör spor kulüplerine nakdi yardım

KIRKLARELİ - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırklareli'nde bulunan amatör spor kulüplerine 7 milyon nakdi yardım yapıldı.

Kırklareli'nde bulunan 138 amatör spor kulübe Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7 milyon nakdi yardım yapıldı. Nakdi yardım için bir tören düzenledi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Törende Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven konuşma yaptı. Tanrıseven konuşmasında çocukların ve gençlerin teknoloji bağımlılığından kurtarılması için sporun önemine değindi. Tanrısever, devlet olarak spor ve sporcuya desteklemeye devem edeceklerini ifade ederek Kırklareli'ni spor kenti merkezi yapmak istediklerini anlattı.

Daha sonra AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam konuşma yaptı. Sarıçam Türkiye'nin her alanda iddialı bir ülke konumuna geldiğini belirterek "Amatör spor kulüplerinin kalkınması ve ileriye gitmesi devlet desteği ile olmaz, toplum desteği ile olur. Bizim önce amatör spor ve spora yaklaşımımızın farkındalığını arttırmamız lazım. Amatör spora desteği önce aileler ve toplum vermeli. Tüm dünyada bu böyle" dedi.

Kırklareli'nde spor yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğinin aktaran Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu sporun önemine değindi.

Yapılan konuşmaların ardından nakdi yardım yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli'nde Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım - Son Dakika

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