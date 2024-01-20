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Kırklareli'nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kırklareli'nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kırklareli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, karşı şeride geçerek, seyir halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kırklareli\'nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
20.01.2024 - 19:52,  Güncelleme: 19:56
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Kırklareli'nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, karşı şeride geçerek, seyir halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz'dan Babaeski ilçesi istikametine giden 40 AN 088 plakalı Bekir Hamza Adılmış idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duble yolun karşı şeridine geçerek, Hüseyin Yolbakan yönetimindeki 59 ZY 929 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Hamza Adılmış ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Hatice Yolbakan'ın hayatımı kaybettiğini tespit etti.

Sürücü Hüseyin Yolbakan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Adılmış ile Yolbakan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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