Kırklareli\'nde Güvenlik Toplantısı

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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu düzeni ve güvenliği, asayiş, doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkan güvenlik riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması gibi konular görüşüldü. - KIRKLARELİ